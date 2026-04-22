NBC: разведка США считает, что Иран сохранил значительные военные ресурсы

Разведка США считает, что Иран сохранил значительные военные ресурсы вопреки сообщениям администрации.

Источник: Аргументы и факты

По оценке американской военной разведки, Иран по-прежнему располагает значительным военным потенциалом, несмотря на ранее звучавшие заявления о его серьёзном ослаблении. Об этом сообщает телеканал NBC.

При этом такие данные противоречат заявлениям представителей администрации, включая президента и руководство Пентагона, которые ранее утверждали, что иранские оборонные возможности были существенно подорваны, а контроль над воздушным пространством страны установлен.

Согласно информации, представленной в Конгрессе, Иран сохраняет крупные запасы ракет и беспилотников, способных представлять угрозу для американских сил и их союзников в регионе Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США запросило на 2027 финансовый год рекордные 50 миллиардов долларов для реализации программы военной разведки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше