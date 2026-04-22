Боец Маугли: участники «Потока» узнали об операции за несколько часов до начала

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Некоторые российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток», узнали о задаче пройти в тыл ВСУ по газовой трубе за несколько часов до выполнения. Об этом ТАСС сообщил пулеметчик-разведчик группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Маугли.
«Узнали об операции ночью 1 марта, а утром 2-го зашли в трубу. Эта информация держалась в строжайшей секретности. Нас поставили перед фактом, что планируется такая большая операция. Объяснили все и сказали тогда: “Кончатся патроны — бейте ножами, кончатся ножи — грызите зубами”, — сказал он.
Маугли подчеркнул, что все бойцы заходили в трубу максимально замотивированными. «Курская область — Россия, наша страна, куда зашли какие-то фашисты и “бесчувствуют” там», — добавил он.