Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции

Европейская комиссия пообещала дать разъяснения по поводу недавнего высказывания председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, вызвавшее недоумение у Анкары.
«Европейский союз попытался ослабить напряжённость в отношениях с Турцией после того, как… фон дер Ляйен поставила эту страну в один ряд с Россией и Китаем, создав впечатление, что партнёр по НАТО рассматривается как потенциальная угроза», — пишет Bloomberg.
Представитель ЕК Паула Пиньо между тем отметила, что фон дер Ляйен не сравнивала Турцию с другими странами, а соответствующее упоминание было признанием её «геополитического влияния, размера и амбиций». Пиньо подчеркнула, что Анкара является «важным партнёром в регионе как в экономическом, так и в политическом плане».
Внук президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль ранее заявил, что фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также обвинил фон дер Ляйен в централизации власти в ЕС.