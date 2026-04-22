Российские военнослужащие прорвались к позиции на добропольском направлении и ликвидировали 16 бойцов противника. Операция проходила в условиях активного применения тяжелых беспилотников «Баба-Яга».
По словам морского пехотинца с позывным Певец, действующего в составе группировки войск «Центр», группа из восьми человек провела штурм ночью. Для обхода наблюдения использовались средства маскировки, снижающие тепловую заметность.
Подразделение вышло к позиции неожиданно для противника. В ходе атаки было уничтожено 16 человек.
После выполнения задачи военнослужащие закрепились на занятых рубежах.
