В ГД объяснили, что часть пенсионеров получит деньги досрочно из-за праздников

В преддверии майских праздников Соцфонд изменил график выплат, поэтому часть пенсионеров получит деньги досрочно — уже в апреле. Об этом напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Досрочно выплаты поступят тем пенсионерам, которым пенсия приходит через банки с 1-го по 4-е число месяца. Средства поступят на счёт до 30 апреля. Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, а также иные регулярные перечисления от Соцфонда. Подчеркну, что обращаться куда-то, писать заявления и так далее не нужно: СФР переведёт средства автоматически», — объяснил он.
По словам Колунова, с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
«Для тех же, кто получает пенсию через “Почту России”, график не изменится: выплаты придут в привычные сроки. Почтальоны начнут разносить пенсии на дом с 2—3 мая. Получить деньги в кассах почтовых отделений также можно будет с этих чисел», — заключил парламентарий.
