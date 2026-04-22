RNZ: Индонезия расследует гибель 12 мирных жителей Папуа в ходе военной операции

СИДНЕЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Индонезии расследуют гибель 12 жителей провинции Папуа в ходе военной операции в центральной части региона. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.
По ее данным, инцидент произошел 14 апреля в округе Пунчак (расположен в провинции Центральное Папуа), где индонезийские военные проводили операцию против сепаратистских группировок. Власти Индонезии заявили, что в ходе столкновений погибли в общей сложности 15 человек, еще несколько получили ранения. Вместе с тем, по данным правозащитных организаций, в ходе военных действий могли быть убиты 12 мирных жителей, включая женщин и детей. Военные, в свою очередь, утверждают, что операция была направлена против вооруженных повстанцев, а информация о гибели гражданского населения не подтверждена.
Национальная комиссия по правам человека (Komnas HAM) заявила, что намерена установить обстоятельства произошедшего и определить, имели ли место нарушения. В ведомстве также подчеркнули необходимость привлечь к ответственности всех причастных в случае подтверждения фактов гибели мирных жителей.
Правозащитники призвали пересмотреть практику проведения военных операций в Папуа, где на протяжении десятилетий сохраняется конфликт между индонезийскими властями и сторонниками независимости региона.