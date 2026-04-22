СМИ сообщили о запросе Турции разъяснений касательно слов фон дер Ляйен

Уточняется, что поводом для реакции Анкары стало выступление фон дер Ляйен на мероприятии в Гамбурге, где она заявила, что Евросоюз (ЕС) должен завершить формирование европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай. Это было воспринято как возможное приравнивание Турции к потенциальным угрозам.
В Еврокомиссии пояснили, что слова главы ЕК были вырваны из контекста.
«Упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размеров и амбиций и не подразумевало сравнения с какой-либо другой страной», — приводит агентство слова пресс-секретаря ЕК Паулы Пиньо.
Она подчеркнула, что страна остается важным партнером ЕС как в экономической, так и в политической сферах.
Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 18 апреля сообщила, что европейские чиновники предпочитают не афишировать зависимость от российских поставок ядерного топлива. В материале приводятся слова фон дер Ляйен с призывом извлечь уроки из нового энергетического кризиса. Глава ЕК подчеркнула, что континент по-прежнему сильно зависит от России.