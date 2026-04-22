Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о запросе Турции разъяснений касательно слов фон дер Ляйен

Турция запросила разъяснения после высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которое вызвало недоумение в Анкаре. Об этом 21 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

Уточняется, что поводом для реакции Анкары стало выступление фон дер Ляйен на мероприятии в Гамбурге, где она заявила, что Евросоюз (ЕС) должен завершить формирование европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай. Это было воспринято как возможное приравнивание Турции к потенциальным угрозам.

В Еврокомиссии пояснили, что слова главы ЕК были вырваны из контекста.

«Упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния, размеров и амбиций и не подразумевало сравнения с какой-либо другой страной», — приводит агентство слова пресс-секретаря ЕК Паулы Пиньо.

Она подчеркнула, что страна остается важным партнером ЕС как в экономической, так и в политической сферах.

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 18 апреля сообщила, что европейские чиновники предпочитают не афишировать зависимость от российских поставок ядерного топлива. В материале приводятся слова фон дер Ляйен с призывом извлечь уроки из нового энергетического кризиса. Глава ЕК подчеркнула, что континент по-прежнему сильно зависит от России.

Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше