СМИ сообщили о запросе Турции разъяснений касательно слов фон дер Ляйен

Уточняется, что поводом для реакции Анкары стало выступление фон дер Ляйен на мероприятии в Гамбурге, где она заявила, что Евросоюз (ЕС) должен завершить формирование европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай. Это было воспринято как возможное приравнивание Турции к потенциальным угрозам.