Politico: Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен усилить роль Центральной Европы, опираясь на историческое наследие региона и его прежнее политическое влияние. Он рассматривает прошлое как основу для формирования новой стратегии внешних связей, говорится в материале Politico, переведенном aif.ru.
Особое внимание политик планирует уделить отношениям с соседними странами, в первую очередь с Австрией. По его мнению, тесные экономические контакты и общая история, восходящая к периоду Австро-Венгерской империи, создают прочную базу для дальнейшего сотрудничества.
После победы на выборах Мадьяр подчеркнул важность углубления взаимодействия между двумя государствами не только в экономической сфере, но и в культурной и исторической плоскостях, рассчитывая придать этим связям новое развитие.
Ранее Мадьяр заявил о возможной отставке ряда высших чиновников страны. Он отметил, что речь идёт о президенте, руководстве судебной системы и генеральном прокуроре.