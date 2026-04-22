Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю

Мадьяр намерен наладить более тесные связи с Австрией и другими странами Центральной Европы, чтобы усилить свое влияние в Брюсселе.

Источник: Аргументы и факты

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен усилить роль Центральной Европы, опираясь на историческое наследие региона и его прежнее политическое влияние. Он рассматривает прошлое как основу для формирования новой стратегии внешних связей, говорится в материале Politico, переведенном aif.ru.

Особое внимание политик планирует уделить отношениям с соседними странами, в первую очередь с Австрией. По его мнению, тесные экономические контакты и общая история, восходящая к периоду Австро-Венгерской империи, создают прочную базу для дальнейшего сотрудничества.

После победы на выборах Мадьяр подчеркнул важность углубления взаимодействия между двумя государствами не только в экономической сфере, но и в культурной и исторической плоскостях, рассчитывая придать этим связям новое развитие.

Ранее Мадьяр заявил о возможной отставке ряда высших чиновников страны. Он отметил, что речь идёт о президенте, руководстве судебной системы и генеральном прокуроре.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
