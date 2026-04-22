Иностранные наемники подняли мятеж — до 300 человек ушли с позиций под Песчаным

Группа иностранных наемников численностью до 300 человек покинула позиции после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Зафиксирован вооруженный мятеж, участники требуют предоставить коридор для отхода в тыл.
По данным, озвученным представителем силовых структур, попытка изменить ситуацию на участке завершилась провалом. Контратаки не достигли цели.
После этого часть подразделений демонстративно оставила позиции и направилась в тыл. В ходе событий произошел вооруженный конфликт.
Отмечается, что на данном участке оборона истощена, личный состав испытывает перегрузку. На этом фоне произошел срыв управления.
Участники мятежа выдвинули требование обеспечить беспрепятственный отход. В противном случае они угрожают применением оружия против командования и других военнослужащих.
Читайте также: Удар по складу — катастрофа накроет регион, заявил секретарь Совбеза РФ.