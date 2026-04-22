Михаил Котюков и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу

Из 35 мероприятий, финансируемых при федеральной поддержке, 21 выполнено в полном объёме. Среди них — проекты по обновлению коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Уже работают: рулежная дорожка в аэропорту Красноярска, автодороги в северных территориях, поликлиника в микрорайоне Покровском и две школы в Красноярске, корпуса для краевого дома-интерната № 2 ветеранов и Козульского психоневрологического интерната. Также реконструирован драматический театр имени А. С. Пушкина.