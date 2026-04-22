Михаил Котюков и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Котюкова и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Котюкова и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Глава региона проинформировал об инфраструктурном обновлении Норильска и проектах по развитию Красноярского края. Они реализуются в соответствии с постановлениями верхней палаты парламента.

Из 35 мероприятий, финансируемых при федеральной поддержке, 21 выполнено в полном объёме. Среди них — проекты по обновлению коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Уже работают: рулежная дорожка в аэропорту Красноярска, автодороги в северных территориях, поликлиника в микрорайоне Покровском и две школы в Красноярске, корпуса для краевого дома-интерната № 2 ветеранов и Козульского психоневрологического интерната. Также реконструирован драматический театр имени А. С. Пушкина.

Комплексный план развития Норильска рассчитан до 2035 года. Объём финансирования с учётом средств бюджетов трёх уровней и бизнес-инвестиций составит 120 млрд рублей. Основная статья расходов — обновление жилищного фонда и модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

Впервые за 30 лет сданы 8 новых домов, строятся ещё 3, в этом году заложат ещё один. Термостабилизация грунтов выполнена под 11 многоквартирными домами. Благоустроены 6 дворовых и 5 общественных территорий. Идет ремонт социальных учреждений и объектов ЖКХ, а также воплощают общественно значимые инициативы.

На встрече Михаил Котюков рассказал о реализации нацпроектов и исполнении бюджета края.

«Ситуация непростая, но управляемая. Мы ведём сдержанную бюджетную политику, чтобы не наращивать долги. В прошлом году край полностью погасил коммерческие обязательства. Почти 60% расходов бюджета — социальная сфера. Это наш главный вектор», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор доложил, как Красноярский край выполняет задачу, поставленную Советом Федерации, — стать опорным регионом по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше