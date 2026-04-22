Губернатор: обрушение части дома в Сызрани произошло в результате атаки БПЛА

Частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки БПЛА ВСУ.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«На месте работают поисково-спасательные отряды. К месту происшествия направлены экстренные службы реагирования», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что атака БПЛА на Самарскую область продолжается.
Ранее поступила информация, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда дома, были спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.
