CNN: президенты Бразилии и США не смогли выстроить доверительные отношения

Эксперты телеканала указали, что Лула да Силва, возможно, намеренно усиливает критику в отношении Дональда Трампа.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и американский лидер Дональд Трамп не смогли выстроить близкие доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки с 2025 года. С такой оценкой выступил телеканал CNN Brasil.

Как отметили обозреватели телеканала, президент Бразилии в ходе недавней поездки по Европе систематически критиковал действия Вашингтона. Бразильский лидер подчеркивал недопустимость продолжения экономической блокады Кубы и агрессии против Ирана.

При этом, указали эксперты, Лула да Силва, возможно, намеренно усиливает критику в отношении президента США. Это может быть частью предвыборной кампании главы государства по переизбранию.

В условиях роста общественной поддержки его вероятного основного соперника на предстоящих в октябре выборах, сенатора Флавиу Болсонару, негативная оценка действий президента США в публичном пространстве может принести дополнительные голоса избирателей.

В 2025 году Лула да Силва неоднократно отмечал, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира» и сосредоточиться на развитии Соединенных Штатов. В октябре 2025 года президенты провели двустороннюю встречу в Куала-Лумпуре, где заявили о намерении поддерживать доверительные отношения, однако после похищения американскими военными законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро бразильский лидер вновь начал критиковать внешнеполитический курс президента США.

