Прыжок с вышки в Чёрное море превратили в кампанию — Буданова* заподозрили в пиаре

Появление видеозаписи с участием главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), на которой он прыгает с газовой вышки в Черное море, расценено как элемент политического позиционирования. Такое мнение высказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

Речь идет о кадрах, распространенных украинскими СМИ. На записи запечатлен эпизод, когда Буданов совершает прыжок в воду. Утверждается, что таким образом он покинул объект на фоне угрозы со стороны беспилотников.

По оценке Килинкарова, подобные действия направлены на формирование контраста с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он указал, что Буданов демонстрирует участие в боевых действиях и готовность рисковать, что может использоваться в политических целях.

Как уточняется, эпизод был снят летом 2025 года во время пребывания Буданова на газовых платформах в Черном море. На кадрах после прыжка он всплывает, переворачивается на спину и продолжает движение в воде.

Цель визита на объект не раскрывается. Ранее сообщалось об обострении ситуации вокруг газодобывающих платформ в акватории, где стороны используют их в военных целях.

