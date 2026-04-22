МЧС: под завалами жилого дома в Сызрани могут находиться ещё два человека

Ещё два человека, предварительно, могут находиться под завалами жилого дома в Сызрани Самарской области.
«По предварительным данным, под завалом могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок», — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что из непострадавших подъездов была проведена эвакуация людей.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что обрушение части дома в Сызрани произошло в результате атаки БПЛА.
