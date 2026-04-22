Каллас: партнеры Евросоюза не хотят помогать по вопросу Украины

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что партнеры ЕС не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины.
«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема — это Украина — мы там одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, это тоже неправда, но это вызывает у нас беспокойство», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.