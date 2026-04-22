Брюссель готовит ограничения — решение по Грузии сорвал один участник

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Грузии, однако единого решения пока нет из-за позиции одной из стран-участниц. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел.
По ее словам, большинство государств поддерживают введение ограничений, в том числе в отношении лиц, связанных с действиями против оппозиции и СМИ. При этом одна страна выступает против, что не позволяет принять решение.
В Брюсселе намерены изменить подход к взаимодействию с Грузией. Речь идет об усилении контактов с населением при одновременной передаче сигналов властям о несоответствии выбранного курса европейским ценностям.
Вопрос о санкциях планируется рассмотреть повторно после формирования новых правительств.
Отношения между Тбилиси и ЕС ухудшились весной 2024 года на фоне принятия закона об иноагентах. После этого процесс интеграции был приостановлен, часть финансовой помощи заморожена, включая средства, выделенные через Европейский фонд мира.
Также были введены ограничения для ряда грузинских чиновников и дипломатов, в том числе отменен безвизовый режим. В то же время между Грузией и странами Шенгенской зоны сохраняется безвиз для граждан с 2017 года.
Грузия, в свою очередь, приостановила обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года.
