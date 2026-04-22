Эксперт Сафонов рассказал, когда будет проведена ближайшая индексация пенсий

Ближайшая индексация пенсий в России состоится 1 октября 2026 года, рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Она коснётся военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и др.)», — цитирует его ТАСС.
Сафонов добавил, что военные пенсии планируют увеличить на 4%, но итоговый размер индексации может быть скорректирован в большую сторону, если фактическая инфляция за год окажется выше прогнозируемой.
Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал об индексации военных пенсий с октября.
Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин также рассказал в беседе с RT, что полный перечень повышений социальных выплат в 2027 году гораздо шире, чем две индексации.