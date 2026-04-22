Кандидат на пост главы ФРС заявил, что Трамп не давал указаний по базовой ставке

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк) США Кевин Уорш заявил, что президент США Дональд Трамп не давал ему каких-либо поручений по вопросам корректировки базовой процентной ставки. Такую позицию он изложил на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в банковском комитете Сената Конгресса США.
«Президент в ходе наших обсуждений никогда не просил меня заранее определить, взять на себя обязательство, исправить или принять какие-либо решения по процентной ставке, и я бы никогда на это не согласился», — заявил Уорш. Во время слушаний он еще несколько раз отвечал отрицательно на вопрос о том, инструктировал ли его президент каким-либо образом по вопросу снижения базовой процентной ставки.
Рост инфляции в США Уорш назвал «результатом политических ошибок, допущенных в 2021—2022 годах». «В моем понимании, для исправления ситуации нам необходимы фундаментальные реформы [экономической] политики», — заявил он.
Действующий президент США неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Уорш в случае утверждения его кандидатуры Сенатом сменит Пауэлла.
ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.