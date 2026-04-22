Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: КНР обеспокоена смягчением Японией правил экспорта оружия

Китай выразил озабоченность в связи с пересмотром правительством Японии правил экспорта оружия. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Источник: Reuters

«Международное сообщество, включая Китай, будет сохранять высокую бдительность в отношении недавних опасных шагов Японии в сфере военной безопасности», — приводит слова дипломата агентство «Синьхуа».

Накануне стало известно о подготовке японского правительства поправок к «Трем принципам передачи оборонного оборудования и технологий», а также к руководству по их применению. Согласно поправкам отменяются правила, которые ограничивали экспорт пятью небоевыми категориями — спасательными, транспортными, предупреждающими, наблюдательными и предназначенными для разминирования.

Поставки оружия в страны, где происходят конфликты, останутся запрещены. Однако запрет снимается, если речь идет о потребностях Японии в области безопасности и военных операциях США в Индо-Тихоокеанском регионе.

