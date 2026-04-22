Глава евродипломатии признала изоляцию ЕС — партнеры не помогают по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о недостаточной поддержке со стороны партнеров ЕС в вопросе Украины. По ее словам, Брюссель остается основным донором и несет основную нагрузку.

Она указала, что Евросоюз активно финансирует проекты в разных регионах, однако в ситуации с Украиной объем внешней помощи ограничен. Это вызывает обеспокоенность.

Каллас также отмечала, что страны Персидского залива не участвуют в поддержке Киева. На этом фоне в ЕС указывают, что ожидания ответной помощи в других регионах могут быть пересмотрены.

Параллельно в Евросоюзе обсуждаются перспективы интеграции Украины. Заявлялось, что присоединение к блоку до 2027 года не рассматривается.

Ряд стран ЕС не готов поднимать вопрос ускоренного вступления. Среди них называются Германия, Нидерланды и Италия.

Одновременно обсуждаются альтернативные меры взаимодействия, включая предоставление льгот вместо ускоренной интеграции.

Ситуацию осложняют разногласия внутри ЕС. Венгрия и Словакия блокируют выделение кредита в размере 90 миллиардов евро, что связано с вопросами вокруг нефтепровода «Дружба».

