Россиян предупредили, в чём опасность мошеннических QR-кодов

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил в беседе с RT, что иногда внутри QR-кода может находиться фишинговая ссылка, которая ведёт на мошеннический сайт, внешне похожий на популярный ресурс.
Введённые на таком сайте личные данные сразу уходят мошенникам, предостерёг специалист. Затем злоумышленники обновляют полученную информацию о жертве и в дальнейшем используют её в мошеннических схемах, подчеркнул он.
Кроме того, как рассказал Щербаченко, при переходе по такому QR-коду может автоматически начаться загрузка вредоносного приложения или файла, ведущего к потере контроля над устройством.
Отмечается, что ссылки на QR-коды мошенников могут также вести на поддельные сайты, например с фиктивными акциями благотворительных фондов, с помощью которых злоумышленники выманивают деньги у доверчивых людей.
Аналитик посоветовал использовать специальные приложения для сканирования.
«Многие из них проверяют ссылки перед открытием. После сканирования проанализируйте адрес ссылки. Лучше сразу не переходить по ней. Используйте антивирус — он поможет автоматически проверять безопасность ссылок. Изучайте сам QR-код: если он нанесён поверх другого, его не стоит даже сканировать», — заключил эксперт.
