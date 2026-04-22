СТЦ: российские беспилотники «Орлан» могут начать производить за рубежом

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 22 апреля. /ТАСС/. Производство беспилотных авиационных комплексов для разведки линейки «Орлан» может быть локализовано за рубежом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-производителя «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
«На сегодняшний день одно из главных условий практически для всех потенциальных иностранных партнеров — наличие сервисных или производственных центров для нашей техники на территории своих стран. Вся работа строится по принципу, что если страна приобретает такую технику, то стремится осуществить у себя постепенную локализацию. Надеюсь, что производство “Орланов” со временем появится в и других странах. В настоящий момент наши беспилотники за рубежом не производятся, но обсуждение таких перспектив ведется», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия поставляет «Орланы» в более чем 20 стран. Продукция СТЦ презентуется в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех). В том числе в рамках мероприятия демонстрируется ведущий беспилотный комплекс для разведки «Орлан-10».
Выставка DSA проходит 20−23 апреля в Куала-Лумпуре.