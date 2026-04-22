СТЦ: российские беспилотники «Орлан» могут начать производить за рубежом

Одним из главных условий почти для всех потенциальных иностранных партнеров является наличие сервисных или производственных центров для техники РФ на территории своих стран, отметил официальный представитель компании-производителя.

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 22 апреля. /ТАСС/. Производство беспилотных авиационных комплексов для разведки линейки «Орлан» может быть локализовано за рубежом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-производителя «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

«На сегодняшний день одно из главных условий практически для всех потенциальных иностранных партнеров — наличие сервисных или производственных центров для нашей техники на территории своих стран. Вся работа строится по принципу, что если страна приобретает такую технику, то стремится осуществить у себя постепенную локализацию. Надеюсь, что производство “Орланов” со временем появится в и других странах. В настоящий момент наши беспилотники за рубежом не производятся, но обсуждение таких перспектив ведется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет «Орланы» в более чем 20 стран. Продукция СТЦ презентуется в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех). В том числе в рамках мероприятия демонстрируется ведущий беспилотный комплекс для разведки «Орлан-10».

Выставка DSA проходит 20−23 апреля в Куала-Лумпуре.