Разведка Нидерландов признала рост армии России — санкции не сдержали

Российская армия за время боевых действий на Украине увеличила численность и повысила эффективность, несмотря на санкционное давление. Такие выводы содержатся в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов за 2025 год.

В документе отмечается высокая способность вооруженных сил к адаптации. Указано, что увеличен личный состав, расширена подготовка военных кадров, наращено производство тяжелых вооружений и сформированы стратегические запасы боеприпасов.

Отдельно подчеркивается устойчивость оборонной промышленности. В отчете говорится о сохранении возможностей массового выпуска вооружений и стабильной работе отрасли на фоне ограничений на поставки компонентов и сырья.

По данным рейтинга Global Firepower, на начало 2026 года Россия входит в тройку самых мощных армий мира. В списке из 145 государств страна занимает второе место по совокупному индексу военной силы. Аналогичная позиция была зафиксирована и по итогам 2025 года.

