Трамп: открытие Ормузского пролива сделает сделку с Ираном невозможной

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное немедленное открытие Ормузского пролива может осложнить перспективы договорённостей с Ираном. По его мнению, такой шаг способен существенно повлиять на ход переговорного процесса.
Американский лидер дал понять, что отмена действующих ограничений, включая морскую блокаду, может привести к срыву дипломатических усилий. Он также допустил, что в таком случае ситуация может перейти в более жёсткую фазу противостояния.
Кроме того, Трамп сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, Тегеран заинтересован в скорейшем открытии пролива. Эта информация, по его оценке, требует учёта при дальнейшем развитии переговоров между сторонами.
Ранее сообщалось, что США в ходе первого раунда переговоров с Ираном потребовали, в частности, предоставить им право участвовать в управлении Ормузским проливом.