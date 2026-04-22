В Иране опровергли слова Трампа о казни женщин — смертных приговоров нет

Иранские судебные органы проверили информацию о восьми женщинах, которых, по словам президента США Дональда Трампа, якобы приговорили к смертной казни. В ходе проверки такие данные не подтвердились.
Установлено, что ни по одной из фигуранток не вынесен окончательный приговор, предусматривающий высшую меру наказания. Часть женщин уже освобождена, другие проходят по делам, где возможны решения о лишении свободы.
Отдельно обращено внимание на случаи распространения недостоверной информации. Ранее сообщалось о якобы исчезновении одной из обвиняемых во время беспорядков в Тегеране, однако впоследствии такие публикации были удалены.
В материалах также указано, что в последнее время фиксируются ложные заявления о вынесении смертных приговоров. Отмечено, что подобная информация получает распространение в публичном пространстве.
Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности принять меры в случае казней участников протестов в Иране.
