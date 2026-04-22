Разведка Нидерландов оценила готовность России к конфликту с НАТО

Россия после завершения боевых действий на Украине сможет в течение года нарастить достаточный военный потенциал для «регионального конфликта» против НАТО.
Такую оценку в своём отчёте за 2025 год дала Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).
При этом в ведомстве отметили, что Россия уже якобы «ведёт конкретную подготовку» к возможному конфликту с альянсом. Утверждается, что его целью является «политический раскол путём ограниченных территориальных приобретений».
