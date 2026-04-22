Для жильцов дома в Сызрани, где произошло обрушение, развернут ПВР

Для жильцов дома в Сызрани, где частично обрушился подъезд, развернут ПВР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Для жильцов поврежденного дома в Сызрани развернут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее ведомство сообщало, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ, атака на Самарскую область продолжается.

«Для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Федорищев в канале на платформе «Макс» отметил, что на месте работают девять бригад скорой помощи, три бригады центра медицины катастроф, спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются.

