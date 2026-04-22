Пять человек на борту — «Терминатор» ведет огонь во все стороны

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» оснащена увеличенным экипажем, что позволяет одновременно вести огонь по нескольким направлениям.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» оснащена увеличенным экипажем, что позволяет одновременно вести огонь по нескольким направлениям. Такая схема обеспечивает высокую плотность поражения целей.

В состав экипажа входят пять человек. Командир оценивает обстановку и распределяет задачи, механик-водитель управляет машиной, наводчик-оператор ведет огонь из основного вооружения. Дополнительно в машине размещены два гранатометчика, отвечающие за прикрытие флангов.

Согласованная работа экипажа позволяет поражать цели в разных секторах без пауз.

БМПТ создана на базе танка Т-90А и унаследовала его комбинированную броню. Защиту усиливает динамический комплекс «Реликт».

Вооружение включает две автоматические пушки калибра 30 мм, пулемет, гранатометы и противотанковые ракеты «Атака».

В 2025 году сообщалось о модернизации машины нового образца с усиленной защитой.

