Пять человек на борту — «Терминатор» ведет огонь во все стороны

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» оснащена увеличенным экипажем, что позволяет одновременно вести огонь по нескольким направлениям. Такая схема обеспечивает высокую плотность поражения целей.
В состав экипажа входят пять человек. Командир оценивает обстановку и распределяет задачи, механик-водитель управляет машиной, наводчик-оператор ведет огонь из основного вооружения. Дополнительно в машине размещены два гранатометчика, отвечающие за прикрытие флангов.
Согласованная работа экипажа позволяет поражать цели в разных секторах без пауз.
БМПТ создана на базе танка Т-90А и унаследовала его комбинированную броню. Защиту усиливает динамический комплекс «Реликт».
Вооружение включает две автоматические пушки калибра 30 мм, пулемет, гранатометы и противотанковые ракеты «Атака».
В 2025 году сообщалось о модернизации машины нового образца с усиленной защитой.
