Россия защитит Приднестровье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В случае необходимости Россия будет использовать все доступные методы для защиты граждан России в Приднестровье.

Заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Попытки вооруженного решения этого вопроса и замены миротворцев России западными силовыми структурами для Молдовы чреваты негативными последствиями.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
