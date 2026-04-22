ВСУ пытались убить сдающихся в плен сослуживцев на Славянском направлении

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие применили 15 FPV-дронов по сослуживцам, сдающимся в плен российским разведчикам на славянском направлении, рассказал РИА Новости командир разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» ВС РФ с позывным «Кеша».
«Пока выводили (пленных украинских военнослужащих — ред.), их FPVшники хотели их ликвидировать, чтобы они не попали к нам… Было принято около 15 попыток ударить с FPV, 12 мы отбили», — сказал «Кеша».
Собеседник агентства отметил, что, несмотря на старания разведчиков довести группу пленных до безопасного места, одного украинского военнослужащего поразил FPV-дрон ВСУ.