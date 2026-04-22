Дэвис: Израиль будет давить на США из-за продления перемирия с Ираном

Израиль будет оказывать давление на главу Белого дома Дональда Трампа из-за продления США режима прекращения огня с Ираном, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
Он отметил, что решение о продолжении перемирия позволило «избежать худшего». Вместе с тем, по мнению эксперта, значительная опасность всё ещё существует.
«На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать», — пояснил подполковник на своей странице в социальной сети Х*.
Дэвис полагает, что американское общество должно повлиять на своего лидера, чтобы Белый дом согласился пойти на уступки перед Тегераном. Он убеждён, что это поможет избежать возобновления военных действий на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня и подчеркнул, что перемирие будет продолжаться до выдвижения сторонами на переговорах своих предложений и завершения обсуждений.
