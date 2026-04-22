ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Корреспондент турецкого телеканала Ulusal Kanal Орчун Гeктюрк отметил мужество жителей Донбасса, которые с 2014 года противостоят киевскому режиму.
Гeктюрк посетил ДНР в ходе пресс-тура для иностранных журналистов, который организован командой писателя и военнослужащего Захара Прилепина. Одной из точек маршрута стало посещение музея Великой Отечественной войны в Донецке, где есть экспозиция о современном конфликте. Она, в частности, включает стенды с информацией и экспонатами об ополченцах, защищавших Донбасс с 2014 года.
«У нас также была возможность увидеть, как жители Донецка и солдаты проявляли мужество и смелость, сражаясь против неонацистского режима. Поэтому для нас важно быть здесь, чтобы увидеть доказательства того, кто поддерживает киевский режим», — сказал ТАСС Гeктюрк.
Он добавил, что собранные в экспозиции западное оружие и боеприпасы, которые применяет Киев, выступают доказательствами того, что страны Запада «все это время поддерживали Украину, киевский режим, действуя против жителей Донбасса и России».