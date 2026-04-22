Турецкий журналист Гeктюрк в поездке по ДНР отметил мужество жителей Донбасса

Гeктюрк посетил ДНР в ходе пресс-тура для иностранных журналистов, который организован командой писателя и военнослужащего Захара Прилепина. Одной из точек маршрута стало посещение музея Великой Отечественной войны в Донецке, где есть экспозиция о современном конфликте. Она, в частности, включает стенды с информацией и экспонатами об ополченцах, защищавших Донбасс с 2014 года.