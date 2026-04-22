Каллас: Евросоюз готов ввести санкции против Грузии

«Общее настроение таково, что если мы настаивали на санкциях, то 26 стран поддержали нас, и только одна выступила против. В конечном итоге мы должны больше взаимодействовать с грузинским народом, чтобы показать людям, что мы настроены благожелательно. Но в то же время необходимо дать правительству Грузии четкие сигналы о том, что выбранное им направление не соответствует ценностям, которые представляет Европа», — сказала госпожа Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.