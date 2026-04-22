В Воронежской области сбиты 40 БПЛА

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 40 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани произошло обрушение части дома.
По данным МЧС, под завалами могут находиться ещё два человека.
