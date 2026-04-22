Президент РФ заявил о предсказуемом финале СВО — задачи будут выполнены

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 21 апреля сообщил о полном контроле над территорией Луганской народной республики. По его данным, с начала 2026 года под контроль перешло более 1,7 тысячи квадратных километров и 80 населенных пунктов, из них 34 — в марте, а площадь продвижения составила около 700 квадратных километров.