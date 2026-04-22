Президент РФ заявил о предсказуемом финале СВО — задачи будут выполнены

Россия рассчитывает на достижение целей специальной военной операции, а ее исход известен. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований.

По его словам, публичных заявлений о сроках и деталях завершения не будет, приоритет — выполнение поставленных задач. Он подчеркнул, что российские военные формируют зону безопасности у границы с Украиной и продолжат работу до устранения угроз для приграничных регионов.

Президент отметил, что обстановка в приграничье остается сложной, включая Курскую область. В числе задач — создание условий, при которых жители будут оставаться или возвращаться на свои территории.

Ранее Путин указывал, что достижение целей операции зависит от сплоченности общества и совместных действий.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 21 апреля сообщил о полном контроле над территорией Луганской народной республики. По его данным, с начала 2026 года под контроль перешло более 1,7 тысячи квадратных километров и 80 населенных пунктов, из них 34 — в марте, а площадь продвижения составила около 700 квадратных километров.

В Кремле ранее отмечали, что завершение конфликта возможно после выполнения поставленных задач.

Читайте также: Пять человек на борту — «Терминатор» ведет огонь во все стороны.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше