Россия рассчитывает на достижение целей специальной военной операции, а ее исход известен. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований.
По его словам, публичных заявлений о сроках и деталях завершения не будет, приоритет — выполнение поставленных задач. Он подчеркнул, что российские военные формируют зону безопасности у границы с Украиной и продолжат работу до устранения угроз для приграничных регионов.
Президент отметил, что обстановка в приграничье остается сложной, включая Курскую область. В числе задач — создание условий, при которых жители будут оставаться или возвращаться на свои территории.
Ранее Путин указывал, что достижение целей операции зависит от сплоченности общества и совместных действий.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 21 апреля сообщил о полном контроле над территорией Луганской народной республики. По его данным, с начала 2026 года под контроль перешло более 1,7 тысячи квадратных километров и 80 населенных пунктов, из них 34 — в марте, а площадь продвижения составила около 700 квадратных километров.
В Кремле ранее отмечали, что завершение конфликта возможно после выполнения поставленных задач.
