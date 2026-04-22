Эксперты считают, что восполнение США запасов ракет займет годы

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Восполнение запасов американских ракет, использованных за время военной операции против Ирана, займет годы. К такому выводу пришли специалисты Центра стратегических и международных исследований (признан нежелательной в РФ организацией).
Как следует из доклада, представленного 21 апреля, за 39 дней нанесения ударов по территории Ирана США использовали большое количество крылатых ракет Tomahawk, JASSM, баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), многоцелевых ракет SM-6, перехватчиков SM-3, а также ракет к комплексам THAAD и Patriot. «Приведение запасов этих семи вооружений к довоенным показателям потребует от одного до четырех лет», — отмечают аналитики.
«Эти ракеты будут иметь ключевое значение в случае конфликта в западной части Тихого океана. Даже до войны с Ираном их запасы считались недостаточными в условиях боев с равным соперником. Теперь же эта нехватка оказалась еще более острой, и пополнение запасов потребует дополнительного времени», — говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что нынешних запасов хватит на продолжение боевых действий против Ирана, но признают «наличие рисков для будущих конфликтов». При этом они подчеркивают, что активное использование в Иране ракет к системам Patriot, THAAD, а также боеприпасов PrSM «подрывает возможности США по поставкам их Украине и другим союзникам и партнерам».