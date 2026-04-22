В Кузбассе из-за частичного обрушения полотна ограничили движение на трассе

Частичное обрушение дорожного полотна произошло на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области, в результате чего на участке было временно ограничено движение.
По информации Госавтоинспекции Кузбасса, речь идёт о 186-м км автодороги «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк».
«На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад в связи с ухудшение погодных условий было закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке трассы А-350 Чита — Забайкальск.