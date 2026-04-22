Лула усилил давление на Трампа — доверие не сложилось

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент США Дональд Трамп не смогли наладить устойчивые доверительные отношения, несмотря на попытки сближения, предпринимавшиеся с 2025 года.

В ходе недавней поездки по Европе бразильский лидер регулярно критиковал политику Вашингтона. В числе озвученных претензий — экономическая блокада Кубы и действия в отношении Ирана.

Отмечается, что усиление критики может носить целенаправленный характер. Такая линия рассматривается как элемент политической стратегии на фоне подготовки к выборам.

На внутриполитической арене усиливается поддержка сенатора Флавиу Болсонару, которого рассматривают как основного соперника действующего президента. На этом фоне негативные оценки внешней политики США могут быть рассчитаны на расширение электоральной поддержки.

В 2025 году Лула да Силва неоднократно призывал Трампа сосредоточиться на внутренних задачах США. Осенью того же года лидеры провели встречу в Куала-Лумпуре и заявляли о намерении развивать доверительные контакты, однако впоследствии риторика вновь стала более жесткой.

