Лула усилил давление на Трампа — доверие не сложилось

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент США Дональд Трамп не смогли наладить устойчивые доверительные отношения, несмотря на попытки сближения, предпринимавшиеся с 2025 года.
Отмечается, что усиление критики может носить целенаправленный характер. Такая линия рассматривается как элемент политической стратегии на фоне подготовки к выборам.
На внутриполитической арене усиливается поддержка сенатора Флавиу Болсонару, которого рассматривают как основного соперника действующего президента. На этом фоне негативные оценки внешней политики США могут быть рассчитаны на расширение электоральной поддержки.
В 2025 году Лула да Силва неоднократно призывал Трампа сосредоточиться на внутренних задачах США. Осенью того же года лидеры провели встречу в Куала-Лумпуре и заявляли о намерении развивать доверительные контакты, однако впоследствии риторика вновь стала более жесткой.
