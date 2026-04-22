СТЦ: в России расширили производство беспилотников для разведки «Орлан»

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 22 апреля. /ТАСС/. «Специальный технологический центр» (СТЦ) нарастил мощности по производству ведущих беспилотных авиационных комплексов для разведки линейки «Орлан». Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
«СТЦ удалось нарастить производственные мощности и теперь нам хватает сил поставлять беспилотники “Орлан” в зарубежные страны. Естественно, это решение принимает наш заказчик, “Рособоронэкспорт”, если все внутренние контракты выполнены, то есть возможность поставлять аппараты за рубеж», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия поставляет «Орланы» в более чем 20 стран.
Продукция СТЦ презентуется в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех). В том числе в рамках мероприятия демонстрируется ведущий беспилотный комплекс для разведки «Орлан-10».
Выставка DSA проходит 20−23 апреля в Куала-Лумпуре.