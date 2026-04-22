Российские военные нанесли удар по подразделению украинской армии в районе населенного пункта Малая Рыбица, участвовавшей во вторжении в Курскую область в 2024 году. По имеющимся данным, поражен командный пункт в момент проведения ротации.
Сообщается, что в результате удара ликвидированы 10 офицеров. Указывается, что ранее они были награждены главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Перед атакой отслеживались перемещения командного состава 21-й механизированной бригады. Удар был нанесен фугасными авиабомбами по месту их сосредоточения в лесном массиве.
Боевые действия в этом направлении продолжаются сразу в нескольких районах, включая Сумский, Шосткинский и Краснопольский.
Ранее сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в Донецкой народной республике. Уточняется, что операции проводились подразделениями группировок войск «Север» и «Центр».
