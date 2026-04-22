ТАСС: ВСУ в Константиновке рискуют оказаться заблокированными

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Украинские войска в Константиновке рискуют быть заблокированными из-за продвижения ВС РФ на западном и восточном флангах. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Продвижение войск РФ на западном и восточном флангах вокруг Константиновки создает риски блокировки ВСУ в самом городе», — сказал собеседник агентства.
По данным силовиков, сейчас удары по украинским позициям в городе наносятся из самого разного вооружения, в том числе дальнобойной артиллерии.