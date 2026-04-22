WSJ: США заморозили поставки наличных долларов Ираку

По информации издания, решение принято с целью принудить власти республики распустить местные проиранские военные формирования.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. США приостановили поставки долларовых банкнот в Ирак и заморозили программы по сотрудничеству в сфере безопасности с Багдадом, чтобы оказать давление на иракские власти и принудить их распустить местные проиранские военные формирования. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский Минфин заблокировал отправку около $500 млн со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка от доходов с продажи иракской нефти. Отмечается, что с начала военной операции США против Ирана это уже вторая партия наличных для Ирака, отправку которой Вашингтон приостановил.

Американские власти, указывает газета, также заморозили финансирование ряда программ подготовки иракских военных и контртеррористических подразделений. Такие шаги Вашингтона свидетельствуют о его желании усилить давление на Багдад и ослабить связи Ирака с Ираном, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что после вторжения США в Ирак в 2003 году средства от доходов с продажи иракской нефти стали храниться в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. При этом в 2015 году США уже временно приостанавливали передачу Ираку наличных средств из-за подозрений, что часть из них попадает в руки террористической группировки «Исламское государство» (признана террористической, запрещена в РФ).

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше