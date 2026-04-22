ТАСС: большинство младших офицеров бригады ВСУ дезертировали под Волчанском

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Большая часть младшего офицерского состава 159-й отдельной мехбригады ВСУ дезертировала после отправки солдат 1-го батальона на позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Родственники солдат 1-го батальона 159-й ОМБР жалуются в соцсетях, что большинство младшего офицерского состава бригады, отправив личный состав на позиции на волчанском направлении, дезертировали с командных пунктов и официально объявлены в СОЧ (самовольное оставление части — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.
Как отмечал ранее министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части — 200 тыс., а дефицит в военном бюджете — 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.