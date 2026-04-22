ТАСС: полеты над Кувейтом будут запрещены 54-е сутки подряд

Запрет на использование воздушного пространства продлили до 19:00 мск, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Авиационные власти Кувейта вновь продлили запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве страны, закрытом 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Авиационные власти Кувейта продлили закрытие воздушного пространства еще как минимум на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. По его словам, данное время является ориентировочным и, таким образом, запрет может быть продлен и далее. Таким образом, небо над Кувейтом будет закрыто для полетов уже 54-е сутки подряд.

В настоящее время Кувейт является единственным государством Ближнего Востока, который полностью или частично не открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации.

