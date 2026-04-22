ГЕНИЧЕСК, 22 апреля. /ТАСС/. Европа десятилетиями манипулировала жителями Украины, «влюбляя в себя» их, чтобы потом «утилизировать» в противостоянии с Россией. Об этом ТАСС заявил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
15 апреля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет способствовать скорейшему возвращению мужчин призывного возраста на Украину.
«Мы сейчас видим, для чего европейцы так долго влюбляли в себя украинское население, конечно, понимая, что в перспективе они будут использовать этих одурманенных и зомбированных украинцев в противостоянии с Россией. В европейской прессе везде красной нитью проходит, что украинцы должны защищать свой дом, воевать за свою страну, а не сидеть на европейских пособиях. В Польше уже происходят депортации и закрытия видов на жительство. Эта риторика идет и со стороны Германии. Дальше они перейдут к действиям: будут всех украинцев мужского пола, которые убежали от войны и находятся в европейских странах, депортировать обратно и утилизировать», — сказал он.
Брыков добавил, что в Европе население Украины воспринимают как дешевую рабочую и военную силу.
«У европейцев прагматичный подход. Они заварили всю эту кашу, понимая, как хищники, что можно скормить как можно больше украинцев в этой войне, чтобы самим не воевать. Воевать должны где-то там — в колониях. Украина — это их колония, поэтому пожалуйста, милости просим, воюйте украинцы за то, что мы вас условно предыдущие лет 10−15 кормили», — подчеркнул собеседник агентства.