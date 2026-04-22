Трамп утверждает, что Иран хочет открыть Ормузский пролив, но у него нет денег

Иран хочет немедленного открытия Ормузского пролива, однако у него не хватает денег, заявил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.
«Иран терпит финансовый крах! Потеря $500 млн в день. Военные и полицейские жалуются, что им не платят зарплату», — говорится в публикации.
Американский аналитик Марк Слебода ранее выразил мнение в интервью Рэйчел Блевинс, что закрытие Ираном Ормузского пролива застало Трампа врасплох.
