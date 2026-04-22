ТАСС: Киев ведет информкампанию по обоснованию поражений ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Украина ведет в интернете информационную кампанию, направленную на обоснование поражений ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Выявлена информационная кампания противника, направленная на обоснование поражений ВСУ в Сумской области. Вражеские военблогеры одновременно начали писать об “отсутствии стратегического значения в заброшенных приграничных селах” и стратегической цели группировки войск “Север” отвлечь командование ВСУ от других направлений», — сказал собеседник агентства.
Он указал, что при этом публикации украинских пропагандистов противоречат реальным действиям Генштаба ВСУ, который продолжает перебрасывать резервы в Сумскую область.