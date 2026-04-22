CNN: у глав США и Бразилии не получилось выстроить доверительных отношений

В Бразилии предположили, что Лула да Силва может намеренно критиковать США, чтобы повысить свой рейтинг перед президентскими выборами.

Источник: Аргументы и факты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Белого дома Дональд Трамп не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на такие попытки, которые предпринимались с 2025 года, заявили обозреватели телеканала CNN Brasil.

Эксперты обратили внимание, что в ходе недавней поездки в Европу бразильский лидер выступал против шагов, сделанных Вашингтоном. Лула да Силва указывал на недопустимость продолжения экономической блокады Кубы и отказался поддержать военную операцию против Ирана.

Вместе с тем обозреватели предположили, что президент Бразилии может намеренно критиковать США, чтобы повысить свой рейтинг перед выборами. Телеканал отмечает, что негативная оценка действий Вашингтона со стороны Лулы да Силва может принести ему дополнительные голоса в борьбе за кресло главы государства.

Подчёркивается, что вероятным основным соперником бразильского лидера на выборах, которые пройдут в октябре, является сенатор Флавиу Болсонару, сын предыдущего руководителя страны Жаира Болсонару. Сейчас в Бразилии, как утверждают обозреватели, наблюдается рост общественной поддержки этого политика.

Напомним, ранее, во время общения с журналистами в Лиссабоне, Луис Инасиу Лула да Силва в шутку предложил вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. Он добавил, что это могло бы поспособствовать прекращению конфликтов.

