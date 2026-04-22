ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции: вот что она сказала

Еврокомиссия заявила, что спорное высказывание её главы Урсулы фон дер Ляйен о Турции было вырвано из контекста и вследствие этого неправильно понято. Речь идёт о заявлении фон дер Ляйен о перспективах расширения Европейского союза. Рассуждая об этом 19 апреля, она указала, что, если ЕС охватит весь европейский континент, он сможет противостоять влиянию России, Турции или Китая.
«Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения», — пишет агентство Bloomberg.
Турция обратилась за разъяснениями в ЕК, после чего представитель ЕК Паула Пиньо выдвинула версию о том, что фон дер Ляйен пыталась таким образом обозначить признание геополитического влияния, размера и амбиций Турции.
Тем временем Еврокомиссия по-прежнему находится в тупике насчет принятия решения о вступлении Турции в Евросоюз. Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года.