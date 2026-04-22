Депутат Ивлев: удары ВСУ на Пасху показали, что режим в Киеве не перевоспитать

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россией за 32 часа действия пасхального перемирия было зафиксировано не менее 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины. По его словам, ВСУ обстреливали и гражданские объекты, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
«Сколько ни призывай к миру агрессивный киевский режим, он все равно будет продолжать убивать. Поэтому даже во время гуманного пасхального перемирия ВСУ разрушали наши гражданские объекты и убивали мирных жителей. Украинский фашизм невозможно перевоспитать, его можно только уничтожить», — сказал он.
Пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.